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Экономическая активность в России растет быстрее ожиданий Центробанка

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста экономической активности в России опережают ожидания, заложенные в апрельском прогнозе Банка России, за счет быстрого восстановления внутреннего спроса, сообщил ЦБ.

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"Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий, это поддерживает позитивные деловые настроения предприятий", - говорится в комментарии регулятора.

ЦБ в очередной раз отмечает, что "на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике все в большей мере ограничены состоянием рынка труда".

"Безработица вновь обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат", - говорится в сообщении.

В ЦБ также повторили свой тезис, что "в условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса".

"Все более значимый вклад в его динамику вносит внутренний спрос, частично замещающий внешний спрос. Потребительский спрос продолжает активно восстанавливаться. При этом в целом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в расширение внутреннего спроса, в том числе за счет расширения государственных инвестиций", - говорится в релизе.

Банк России 28 апреля улучшил прогноз динамики ВВП в 2023 году до роста в интервале 0,5-2% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии. Заседание в июне не было опорным, поэтому цифры прогноза в релизе опубликованы не были, они будут уточнены на следующем заседании 21 июля.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП в 2023 году составляет 1,2%, но в министерстве уже заявляли, что рост может оказаться незначительно выше.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 0,7%.

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