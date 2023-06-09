Qiwi сохранит листинг на Nasdaq в случае разделения бизнеса

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Qiwi plc сохранит листинг на Nasdaq при условии разделения бизнеса на международный и российский сегменты.

Как говорится в сообщении группы, международный бизнес войдет в Qiwi, ценные бумаги которой котируются на Nasdaq и Московской бирже. Российский бизнес будет консолидирован в АО "Киви".

Qiwi представила план по реструктуризации бизнеса на заседании комиссии Nasdaq. Биржа удовлетворила апелляцию Qiwi и отменила свое решение о делистинге при условии выполнения компанией ряда условий, отмечает группа.

В июне 2023 года планируется завершить процесс формирования российского и международного периметров. Полное разделение бизнеса ожидается до конца августа текущего года при условии получения всех регуляторных одобрений.

В случае одобрения реструктуризации Банком России АО "Киви" и Qiwi plc продолжат свое развитие независимо друг от друга, заявила группа.

"Разделение российского и международного бизнеса Qiwi является для нас логичным и планомерным шагом с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. Развитие АО "Киви" в России не будет зависеть от требований иностранных юрисдикций. Qiwi plc получит большую свободу и мощный импульс для развития, включая органический рост и покупку других бизнесов, что создаст предпосылки для справедливой оценки компании на международных рынках", - заявил главный исполнительный директор группы Андрей Протопопов, слова которого приведены в сообщении.

Группа уверяет, что реструктуризация корпоративной структуры не повлияет на доступность сервисов и продуктов для клиентов и партнеров.

"Если сроки и общие результаты реструктуризации будут соответствовать критериям Nasdaq, а Qiwi plc после раздела контуров - критериям листинга, то торги ценными бумагами Qiwi plc на Nasdaq будут восстановлены", - отмечает группа.

Торги ADS Qiwi на Nasdaq в связи с геополитической ситуацией были приостановлены с 28 февраля 2022 года.

Торги ценными бумагами Qiwi на Московской бирже продолжаются в обычном режиме.

Nasdaq 15 марта уведомила Qiwi о делистинге ее акций с 24 марта 2023 года. Группа через неделю сообщила, что подала запрос на проведение слушания по обжалованию этого решения.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,5% от их общего числа (крупнейший акционер компании – Сергей Солонин, у него 28,2% акций и 71,2% голосов).