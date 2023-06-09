Отраслевая организация ждет сокращения продаж чипов в мире в 2023 году на 10,3%

В 2024 году она ожидает устойчивое восстановление и рост на 11,8% - до $576 млрд. Для сравнения, рост рынка в 2022 году составил 3,3%.

Причиной ожидаемого в этом году снижения поставок являются высокая инфляция и ослабление спроса со стороны конечных пользователей, говорится в сообщении WSTS.

По прогнозу, реализация интегральных микросхем в 2023 году снизится на 13% (до $412,8 млрд). В том числе продажи чипов памяти рухнут на 35,2% (до $84 млрд), что станет самым значительным снижением среди продуктовых категорий.

В 2024 году следующем году эксперты ожидают скачок продаж интегральных микросхем на 13,9% (до $470,3 млрд), в том числе чипов памяти - на 43,2% (до $120,3 млрд).

Прогноз продаж полупроводников в мире (млрд долларов США):