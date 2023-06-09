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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Отраслевая организация ждет сокращения продаж чипов в мире в 2023 году на 10,3%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов по итогам 2023 года могут упасть на 10,3% - до $515 млрд, прогнозирует отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

В 2024 году она ожидает устойчивое восстановление и рост на 11,8% - до $576 млрд. Для сравнения, рост рынка в 2022 году составил 3,3%.

Причиной ожидаемого в этом году снижения поставок являются высокая инфляция и ослабление спроса со стороны конечных пользователей, говорится в сообщении WSTS.

По прогнозу, реализация интегральных микросхем в 2023 году снизится на 13% (до $412,8 млрд). В том числе продажи чипов памяти рухнут на 35,2% (до $84 млрд), что станет самым значительным снижением среди продуктовых категорий.

В 2024 году следующем году эксперты ожидают скачок продаж интегральных микросхем на 13,9% (до $470,3 млрд), в том числе чипов памяти - на 43,2% (до $120,3 млрд).

Прогноз продаж полупроводников в мире (млрд долларов США):

Регион 2022 г. изм. за год 2023 г. изм. за год 2024 г. изм. за год
Сев. и Юж.Америка 141,136 16,2% 128,236 -9,1% 150,989 17,7%
Европа 53,853 12,8% 57,253 6,3% 61,637 7,7%
Япония 48,158 10,2% 48,724 1,2% 52,534 7,8%
АТР 330,937 -3,5% 280,881 -15,1% 310,838 10,7%
Весь мир 574,084 3,3% 515,095 -10,3% 575,997 11,8%

WSTS
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