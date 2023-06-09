Отраслевая организация ждет сокращения продаж чипов в мире в 2023 году на 10,3%
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов по итогам 2023 года могут упасть на 10,3% - до $515 млрд, прогнозирует отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).
В 2024 году она ожидает устойчивое восстановление и рост на 11,8% - до $576 млрд. Для сравнения, рост рынка в 2022 году составил 3,3%.
Причиной ожидаемого в этом году снижения поставок являются высокая инфляция и ослабление спроса со стороны конечных пользователей, говорится в сообщении WSTS.
По прогнозу, реализация интегральных микросхем в 2023 году снизится на 13% (до $412,8 млрд). В том числе продажи чипов памяти рухнут на 35,2% (до $84 млрд), что станет самым значительным снижением среди продуктовых категорий.
В 2024 году следующем году эксперты ожидают скачок продаж интегральных микросхем на 13,9% (до $470,3 млрд), в том числе чипов памяти - на 43,2% (до $120,3 млрд).
Прогноз продаж полупроводников в мире (млрд долларов США):
|Регион
|2022 г.
|изм. за год
|2023 г.
|изм. за год
|2024 г.
|изм. за год
|Сев. и Юж.Америка
|141,136
|16,2%
|128,236
|-9,1%
|150,989
|17,7%
|Европа
|53,853
|12,8%
|57,253
|6,3%
|61,637
|7,7%
|Япония
|48,158
|10,2%
|48,724
|1,2%
|52,534
|7,8%
|АТР
|330,937
|-3,5%
|280,881
|-15,1%
|310,838
|10,7%
|Весь мир
|574,084
|3,3%
|515,095
|-10,3%
|575,997
|11,8%