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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:23

Туркменистан закупит шесть новых пассажирских самолетов Boeing

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Туркменистан закупит шесть пассажирских самолетов американской корпорации Boeing для расширения своего парка гражданской авиации по поручению президента Сердара Бердымухамедова.

"Президент Туркменистана подписал постановление, разрешив "Turkmenhowayollary" (Туркменские воздушные линии) Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров страны заключить с компанией "Boeing" (США) контракт на закупку четырех воздушных судов модели "Boeing 737-8"", сообщает в воскресенье Государственное информационное агентство Туркменистана.

Другим постановлением президента агентству "Turkmenhowayollary" разрешается заключить с компаниями "TMHCC-AIR 1 LLC" и "TMHCC-AIR 2 LLC" (США) трехсторонние контракты на закупку двух воздушных судов модели "Boeing 777-367ER".

Лайнер модификации 777-300ER имеет дальность полета до 12 тысяч км. Среднемагистральные самолеты 737-8 MAX 8 - до 6570 км.

О мерах по обновлению и укрупнению авиапарка страны президенту Сердару Бердымухамедову на заседании правительства в субботу доложил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при кабмине Мамметхан Чакыев, представив на рассмотрение проект постановления, который глава государства одобрил и подписал, сообщает Госинформагентство.

Как отмечается в постановлениях, закупки новой авиатехники осуществляются "в целях успешного решения задач, предусмотренных в "Национальной программе развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы", а также последовательной модернизации парка воздушных судов и обеспечения безопасности полетов.

Туркменистан Boeing
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