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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Accenture за три года вложит $3 млрд в сегмент данных и ИИ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Консалтинговая Accenture планирует в течение трех лет инвестировать $3 млрд в сегмент данных и искусственного интеллекта (ИИ), чтобы помочь клиентам использовать ИИ для повышения эффективности, говорится в сообщении компании.

Средства будут направлены в том числе на покупку активов и увеличение вдвое штата специалистов в области ИИ, до 80 тыс. человек.

"Компании, которые уже сейчас строят крепкий ИИ-фундамент за счет внедрения и масштабирования этой технологии там, где она вышла на зрелый уровень и создает очевидную ценность, будут лучше готовы к тому, чтобы открывать новые подходы, конкурировать и достигать новых уровней производительности", - заявила глава Accenture Джули Свит.

Сегмент данных и ИИ предложит новые отраслевые решения и предварительно созданные модели для 19 секторов экономики, отмечается в сообщении компании.

Акции Accenture на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник дорожают на 0,8%. За последние три месяца капитализация фирмы выросла на 23,4%, до $204,56 млрд.

Accenture
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