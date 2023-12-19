Глава Accenture отметила неготовность большинства компаний масштабно внедрять ИИ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Большинство компаний не готовы масштабно внедрять технологии генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ), заявила Financial Times глава консалтинговой фирмы Accenture Джули Свит.

Причинами она назвала отсутствие развитой инфраструктуры в области данных или механизмов обеспечения безопасного использования такого ИИ.

По ее словам, большинство компаний до сих пор только экспериментируют с ИИ, а макроэкономическая неопределенность ограничивает IT-расходы в целом.

Вместе с тем руководители компаний заинтересованы в развертывании ИИ для оптимизации работы с данными или автоматизации клиентского обслуживания, отметила глава Accenture.

"Что их сдерживает, однако, - это... то, что у большинства компаний недостаточно развит потенциал в области данных, а если вы не можете использовать собственные данные, то не можете использовать и искусственный интеллект, - пояснила она. - Тем не менее мы ожидаем, что через 3-5 лет все это будет существенной частью нашего бизнеса".

Летом Accenture сообщила о планах в течение трех лет инвестировать $3 млрд в сегмент данных и искусственного интеллекта, чтобы помочь клиентам использовать ИИ для повышения эффективности.

Свит в интервью FT также указала на осторожность менеджмента компаний при развертывании ИИ-технологий на фоне вопросов относительно способов защиты корпоративной и клиентской информации, а также достоверности выдачи моделей генеративного ИИ.

По ее словам, такой подход должен развеять обеспокоенность возможностью выхода ИИ из-под контроля. Вместе с тем большинство CEO по-прежнему признают, что в их организации нет никого, кто мог бы сказать им, где используется ИИ, каковы сопутствующие риски и как их снижают, сказала она.