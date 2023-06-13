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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Всемирная продовольственная программа ООН сократит помощь Сирии из-за нехватки средств

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в связи с нехваткой средств почти наполовину снизит объемы помощи, выделяемой Сирии.

"Беспрецедентный кризис со средствами для Сирии вынуждает ВПП прекратить помощь 2,5 млн из 5,5 млн нуждающихся в этой стране", - говорится в опубликованном во вторник коммюнике организации.

В документе отмечается, что "решение было принято в пользу трех миллионов сирийцев, которые без продовольственной помощи неспособны выжить даже в течение недели".

В случае продолжения оказания помощи в прежних объемах, то есть 5,5 млн сирийцам, все ресурсы ВПП иссякли бы полностью к октябрю этого года, сообщает организация.

Сирия ООН
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