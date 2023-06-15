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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Глава "Газпром нефти" ждет роста мирового спроса на нефть во II полугодии

Глава "Газпром нефти" ждет роста мирового спроса на нефть во II полугодии
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть во втором полугодии может перейти к росту, по итогам года составить 101,5-102 млн б/с, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Что касается второго полугодия, то есть ожидания, что спрос вырастет, и по результатам года он будет в районе 101,5-102 млн б/с", - сказал Дюков.

При этом он подчеркнул, что на показатель влияет большое количество факторов.

"Это и экономическая ситуация в западных странах. Мы видим, что высокие процентные ставки, безусловно, влияют на цены. Мы видим, что банковский кризис тоже не способствует росту. (...). В некоторых странах мы видим, если говорить о Европе и Северной Америке, снижение объемов потребления", - отметил он.

"Рост потребления в Китае тоже важный фактор, который будет определять баланс спроса и предложения", - добавил Дюков.

Александр Дюков Газпром нефть
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