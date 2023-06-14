Рубль в среду слабо изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Доллар США немного снизился, евро, наоборот, подрос на Московской бирже по итогам среды; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 84,17 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 85 руб. впервые с 4 апреля 2022 года. Евро стоил 91,35 руб./EUR1, подорожав на 41,5 копейки. Евро поднялся выше 91 руб. впервые с 25 апреля 2023 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,25 копейки - до 87,4 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,6 копейки - до 11,74 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги среды небольшой разнонаправленной динамикой в основных парах в ожидании новых стимулов. Доллар на внутреннем валютном рынке понизился вслед за снижением "американца" к большинству мировых валют, в том числе к евро, на рынке Forex перед сегодняшним оглашением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Аукционы Минфина

Ранее в ходе торгов поддержку рублю оказали ожидания новостей, включая словесные интервенции от представителей российских властей, с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который открылся в Санкт-Петербурге 14 июня и продлится по 17 июня. Кроме того, поддержку рублю оказала подготовка инвесторов к аукционам Минфина РФ по первичному размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

Ведомство в среду разместило на двух первичных аукционах облигации федерального займа на рекордную с середины февраля сумму - 106,63 млрд рублей по номиналу - при общем спросе 172,716 млрд рублей. Достаточно большой объем размещения нового госдолга удалось достичь благодаря выставленным на аукцион облигациям с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), пользующихся у инвесторов большим спросом по сравнению с классическими выпусками с постоянным доходом (ОФЗ-ПД).

Всего с начала второго квартала Минфин продал ОФЗ на общую сумму 701,58 млрд рублей по номиналу, что составляет 82,5% от квартального плана в размере 850 млрд рублей. При этом до конца квартала осталась еще два аукционных дня (21 и 28 июня).

Банк России не планирует изменений в части действующих валютных ограничений в связи с санкционным давлением, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин журналистам в среду в Екатеринбурге. "Валютные ограничения, которые остаются, они связаны с сохраняющимися последствиями санкций, (нужны - ИФ) для функционирования финансового сектора, каких-то значимых (...) изменений мы не ожидаем", - сказал он.

Заботкин подчеркнул, что Банк России считает, что ограничения отвечают "текущей конфигурации санкций".

В ожидании итогов заседаний ФРС и ЕЦБ

Участники глобального рынка находятся в ожидании результатов заседаний ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз. Это произойдет в 21:00 по Москве. Следом, в 21:30, глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания.

Исходя из котировок фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, шансы на то, что американский ЦБ оставит ее на прежнем уровне, составляют примерно 95%, согласно данным CME FedWatch. Остальные 5% трейдеров ждут повышения на 25 базисных пунктов. (б.п.)

В этом мнении инвесторов укрепили свежие данные об инфляции.

Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 1,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Темпы повышения замедлились по итогам одиннадцатого месяца подряд и стали минимальными с декабря 2020 года.

По сравнению с апрелем индекс PPI уменьшился на 0,3%. Это стало третьим снижением за последние четыре месяца.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 1,5% и сокращение второго на 0,1%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,9% в апреле и теперь находится на минимальном уровне с марта 2021 года.

При этом рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,3% с 5,5% в апреле. Это самые слабые темпы повышения за 1,5 года.

Аналитики в среднем ожидали подъема индекса CPI на 4,1%, Core CPI - на 5,3%, согласно данным Trading Economics.

По итогам майского заседания ФРС подняла ставку на 25 б.п., в результате чего ее диапазон составляет сейчас 5-5,25% годовых. Это самый высокий уровень с сентября 2007 года.

ЕЦБ проведет очередное заседание в четверг, по итогам которого, как ожидается, вновь поднимет ключевые процентные ставки на 25 б.п. В настоящее время базовая ставка по кредитам составляет 3,75% годовых, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

Большинство экспертов, опрошенных Bloomberg, полагают, что ставки будут подняты еще на 25 б.п. в июле, после чего ЕЦБ будет удерживать их на достигнутых уровнях до тех пор, пока не добьется существенного и устойчивого замедления инфляции в еврозоне.

Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до минимальных с февраля 2022 года 6,1% в годовом выражении по сравнению с 7% в апреле, однако по-прежнему остается существенно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%.

Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) сократился до 5,3% в годовом выражении с 5,6% в апреле.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее в этом месяце заявила, что по-прежнему не видит достаточных свидетельств ослабления базовой инфляции, и пообещала дальнейший подъем ключевых ставок.

Итоги заседания ЕЦБ будут подведены в четверг в 15:15 по Москве. Пресс-конференция Лагард начнется в 15:45.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду курс доллара снова обновил максимум с 4 апреля 2022 года, превысив в моменте уровень в 85 руб., однако к вечеру российская валюта отыграла позиции и умеренно подорожала относительно доллара, хотя и снизилась к евро.

"Экспортные объемы и цены на энергоресурсы продолжают оставаться ключевым фактором для российской валюты. Цена на нефть на этой неделе ведет себя достаточно волатильно - в понедельник ближайший фьючерс на Brent опускался в цене ниже $72 за баррель, а вечером в среду торгуется недалеко от отметки в $75 за баррель. Сегодня нефтяные цены мог поддержать ежемесячный отчет МЭА. По данным агентства, добыча нефти в странах ОПЕК в мае оказалась ниже запланированных показателей, а прогноз МЭА по росту спроса на нефть в 2023 году вырос более чем на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца - до 2,45 млн баррелей в сутки. Если говорить о зарубежных событиях, то после выхода во вторник статистики по инфляции в США - годовой рост цен замедлился в мае до 4%, а базовая инфляция сократилась до 5,3% - рынок почти не сомневается в том, что ФРС сегодня сделает паузу в ужесточении денежно-кредитной политики и сохранит процентную ставку на уровне 5-5,25%. Оцениваемая по фьючерсам вероятность сохранения ставки вечером в среду составляет более 95%. В четверг решения по ставкам должен принять ЕЦБ", - говорит Беспалов.

"Рубль до начала основной сессии продолжал активно дешеветь. Доллар впервые с апреля 2022 г. превышал 85 руб., евро установил двухмесячный максимум около 91,7 руб. Однако затем рубль стал быстро возвращать утраченные позиции, выйдя в умеренный плюс. Вряд ли этому способствовал поступательный рост нефтяных цен, так как они по-прежнему находятся на относительно низких уровнях, что сохраняет недостаточный объем экспортной выручки и поступлений инвалюты на внутренний рынок. Поддержку рублю в ближайшие недели способен оказать фактор налогового периода. Очередной пик платежей экспортеров приходится на понедельник и среду последней недели июня. Однако, учитывая подорожавшую по отношению к рублю валюту, многие компании могут заранее довольно агрессивно продавать выручку, опасаясь, что их опередят другие, и валютный курс станет менее выгодным ближе к моменту уплаты фискальных взносов", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта сегодня укрепилась по отношению к доллару США. Рубль по-прежнему остается выше 84 руб. за доллар. Давление на котировки рубля оказывает возможный спрос на валюту со стороны иностранных компаний, уходящих из России, неплохая динамика импорта, а также повышенные госрасходы", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли к снижению вечером в среду после публикации данных о запасах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени в среду составляет $73,66 за баррель, что на 0,86% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,04%, до $68,7 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей - до 467,12 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,54 млн баррелей.

Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,45 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в отчете МЭА. Месяцем ранее организация ожидала, что рост потребления по итогам текущего года составит 2,2 млн б/с.

Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, где, по оценке агентства, в апреле он достиг рекордного уровня в 16,3 млн б/с.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в мае сократился на 260 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем, до 7,8 млн б/с, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом, кроме того, сообщило МЭА.

При этом экспорт нефти вырос на 90 тыс. б/с, до 5,2 млн б/с, в то время как экспорт нефтепродуктов сократился на 350 тыс. б/с, до 2,6 млн б/с. На долю Китая и Индии приходилось не менее 56% от общего объема российского экспорта, поставки в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку составляли еще 12%, отмечает агентство. Предполагаемая выручка от экспорта упала на $1,4 млрд до $13,3 млрд, что на 36% меньше, чем год назад, при снижении средних цен на нефть с $60 за баррель в апреле до $55/б в мае.

По оценке МЭА, добыча нефти (без учета конденсата) в РФ в мае составляла 9,45 млн б/с по сравнению с 9,6 млн б/с в апреле. Однако по данным вторичных источников, которые приводит агентство, майский показатель всего лишь на 370 тыс. б/с ниже уровня февраля (9,83 млн б/с), от которого страна планировала снизить производство на 500 тыс. б/с сначала в марте, потом продлив сокращение до июля, а затем до конца года.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 июня на 68,44 копейки, до 84,3249 руб./$1, и увеличил курс евро на 67,69 копейки, до 91,0668 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 76,63 копейки по отношению ко вторнику и составил 84,3787 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 60,97 копейки и составил 84,3031 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 651,366 млн, из которых $589,494 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 061,872 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 80,53 копейки, до 91,148 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 63,79 копейки, до 91,0747 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR551,06 млн, из которых EUR169,107 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR381,953 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась на 4 базисных пункта - до 7,49% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,66% и 7,87% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно вторника, оставшись на уровнях 8,33% и 8,51% годовых соответственно.