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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

МИД РФ считает, что идея Ирана о газовом хабе в Персидском заливе требует экспертной проработки

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Предложенная Ираном идея газового хаба требует экспертной проработки, такие проекты должны реализовываться без ущерба интересам России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Вопрос требует экспертной проработки. Я думаю, что этим занимаются наши коллеги", - сказал Панкин журналистам в четверг.

В миреИран с РФ, Туркменией и Катаром собирается создать газовый хаб в Персидском заливеЧитать подробнее

Он отметил, что этим вопросом будут заниматься энергетические структуры РФ.

"Ещё вопрос в том, что понимать под словом "хаб". Распределительный центр или биржа, биржа не обязательно имеет хаб как таковой", - добавил замминистра.

Панкин подчеркнул, что любые проекты будут реализовываться таким образом, чтобы не было конкуренции с интересами России.

Министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи ранее заявил, что исламская республика вместе с Россией, Туркменистаном и Катаром намерена создать газовый хаб в Персидском заливе.

МИД РФ Иран Персидский залив
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