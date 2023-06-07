Иран с РФ, Туркменией и Катаром собирается создать газовый хаб в Персидском заливе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Иран вместе с Россией, Туркменистаном и Катаром намерен создать газовый хаб в Персидском заливе, сообщил в среду иранский министр нефтяной промышленности Джавад Оуджи.

"В сотрудничестве с Россией, Туркменистаном и Катаром мы пытаемся создать газовый хаб в регионе Эселуйе. Подготовительные мероприятия находятся на стадии планирования", - приводит "Мехр" слова Оуджи.

Он добавил, что Тегеран продолжит развивать торговлю с соседними странами.

По словам Оуджи, Иран достиг значительных успехов в нефтегазовой и химической отраслях. Он также напомнил об участии Тегерана в строительстве нефтеперерабатывающих заводов в Венесуэле.

Министр отметил, что мир нуждается в подобных предприятиях, против которых не действуют санкции, и что строительство таких заводов продолжится в разных странах.

В апреле иранские СМИ сообщали, что в ходе визита Оуджи в Каракас он и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подписали целую серию документов о наращивании сотрудничества стран в нефтегазовой сфере, включая совместное развитие месторождений нефти и газа.