Президент ЕЦБ пообещала повысить ставку еще и в июле

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать, заявила на пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард.

ЕЦБ нацелен на своевременное достижение целевого показателя инфляции, и "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле, сказала она.

"Закончили ли мы с повышением ставок? Нет. Есть ли куда двигаться дальше? Да, - сказала Лагард. - Если не произойдет существенного изменения наших базовых прогнозов, мы с очень большой вероятностью продолжим подъем ставок в июле".

По ее словам, ЕЦБ не думает ни о паузе в цикле ужесточения политики, ни о пропуске подъема ставок на каком-либо из заседаний.

Президент ЕЦБ отметила, что высокая неопределенность в отношении перспектив экономического роста и инфляции в еврозоне сохраняется в связи с геополитической напряженностью.

По ее словам, более мощные, чем ожидается, последствия принятых центробанком мер могут дополнительно ослабить экономику. В качестве еще одного фактора, который может ограничить экономический рост, Лагард назвала потенциальное усиление напряженности в финансовой сфере.

Она отметила, что нынешние прогнозы инфляции остаются слишком высокими, и это не устраивает ЕЦБ, в связи с чем он планирует продолжать ужесточение политики. Причем если раньше ключевой причиной инфляции был рост цен на энергоносители, то теперь ее главным драйвером является ситуация на рынке труда.

Как сообщалось, эксперты Центробанка повысили прогнозы для темпов роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей на текущий и следующий годы соответственно до 5,1% с 4,6% и до 3% с 2,5%, отметив, что сильный рынок труда может замедлить ослабление инфляции.

Лагард отказалась говорить о том, до каких уровней ЕЦБ может повысить ключевые ставки.

"Мы поймем, какой уровень ставок будет предельным, когда достигнем его", - сказала она.

ЕЦБ 15 июня повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам - до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,25%.