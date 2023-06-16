Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Нефть Brent подешевела до $75,5 за баррель после сильного роста накануне

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в пятницу после существенного повышения днем ранее.

Трейдеров беспокоит вероятность дальнейшего подъема ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:57 по московскому времени составляют $75,49 за баррель, что на $0,18 (0,2%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $2,47 (3,4%) - до $75,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром в пятницу на $0,16 (0,2%) и составляет $70,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $2,35 (3%) - до $70,62 за баррель.

Руководство Федрезерва в среду приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

ЕЦБ, как и прогнозировалось, повысил по итогам заседания в четверг все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов - до максимальных уровней за 22 года. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что поставленные цели в борьбе с инфляцией всё ещё не достигнуты. По ее словам, центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин включил в "черный список" офшоров недружественные западные страны

ПМЭФ-2023

Союз золотопромышленников назвал условия для повышения ликвидности рынка золота

Союз золотопромышленников назвал условия для повышения ликвидности рынка золота
ПМЭФ-2023

Представители России и ОАЭ обсудили на панельной сессии ПМЭФ планы развития сотрудничества

Представители России и ОАЭ обсудили на панельной сессии ПМЭФ планы развития сотрудничества

ЕК откажется закупать услуги связи 5G с оборудованием Huawei и ZTE

ЕК откажется закупать услуги связи 5G с оборудованием Huawei и ZTE

Китаю предрекли лидерство по оттоку миллионеров в 2023 году

Китаю предрекли лидерство по оттоку миллионеров в 2023 году

Минпромторг ждет роста розничной торговли в России выше официального прогноза в 5,3%

En+ обсуждает с китайскими банками финансирование своих энергопроектов

En+ обсуждает с китайскими банками финансирование своих энергопроектов

ЦБ предупредил, что ослабление рубля еще не отражено в ценах соразмерно

ПМЭФ-2023

ЦБ предложил повысить имущественный ценз для квалов до 24-25 млн рублей

ЦБ предложил повысить имущественный ценз для квалов до 24-25 млн рублей

Цены на нефть ускорили рост на фоне ослабления доллара

Цены на нефть ускорили рост на фоне ослабления доллара
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });