Нефть Brent подешевела до $75,5 за баррель после сильного роста накануне

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в пятницу после существенного повышения днем ранее.

Трейдеров беспокоит вероятность дальнейшего подъема ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:57 по московскому времени составляют $75,49 за баррель, что на $0,18 (0,2%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $2,47 (3,4%) - до $75,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром в пятницу на $0,16 (0,2%) и составляет $70,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $2,35 (3%) - до $70,62 за баррель.

Руководство Федрезерва в среду приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

ЕЦБ, как и прогнозировалось, повысил по итогам заседания в четверг все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов - до максимальных уровней за 22 года. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что поставленные цели в борьбе с инфляцией всё ещё не достигнуты. По ее словам, центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.