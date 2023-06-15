Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в I квартале до 1,8% с 1,9%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I квартале 2023 г. снизился на 1,8% по сравнению с I кварталом 2022 года, сообщил в четверг Росстат, незначительно улучшив предварительную оценку, сделанную в мае (тогда расчеты показывали снижение на 1,9%).

Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в I квартале 2023 года составил 35 трлн 999,1 млрд рублей, индекс-дефлятор составил 100,7% к I кварталу 2022 года.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2022 года упал на 2,7% в годовом выражении, в III квартале 2022 года - на 3,5%, во II квартале 2022 года - на 4,5%, в I квартале 2022 года вырос на 3,0%. В целом за 2022 год ВВП РФ снизился на 2,1%.

"На снижение ВВП на 1,8% к аналогичному периоду 2022 года оказало влияние сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 10,8%; оптовая и розничная торговля - на 10,1%; информация и связь - на 5,4%; добыча полезных ископаемых - на 4,9%", - отмечается в сообщении Росстата.

Вместе с тем часть отраслей показали рост индекса физического объема добавленной стоимости в I квартале: гостиницы и рестораны - на 9,1%; строительство - на 7,0%; банковские услуги в сфере финансов и страхования - на 6,2%; государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - на 4,0%; сельское хозяйство - на 3,4%; транспортировка и хранение - на 2,0%, обрабатывающие производства - на 0,3%.

Как сообщалось, официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг заявил, что рост ВВП в 2023 году будет выше этого прогноза.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 0,7%.

Банк России в апреле улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что пока динамика экономики идет ближе к верхней границе текущего интервального прогноза ЦБ.