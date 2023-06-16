Глава ФРБ Ричмонда ждет дальнейшего повышения ставки ФРС при высокой инфляции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в США остается слишком высокой, и возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой не исключена, заявил президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин. Его слова приводит MarketWatch.

"Я хочу напомнить, что целевой показатель ФРС по инфляции - это 2%, и я по-прежнему жду подтверждения того, что ослабление спроса в экономике позволит вернуть инфляцию к этому ориентиру довольно быстро, - сказал он. - Если новые статданные не подтвердят эти ожидания, я готов к тому, что Федрезерву придется идти дальше".

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 5-5,25% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Однако медианный прогноз руководителей американского ЦБ предполагает, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года.

Баркин, который в этом году не имеет права голоса в FOMC, отметил 16 июня, что экономика США ослабевает, однако спрос остается высоким, что дает бизнесу возможность продолжать повышение цен.

"Если компании могут поднять цены и при этом не потерять в объемах продаж, у них есть эффективный путь к увеличению прибылей. Они не откажутся от этой возможности, пока их не вынудят конкуренты или клиенты", - сказал он.

По его словам, Федрезерв в последние два года не раз обманывался, полагая, что инфляция замедляется.

Он отметил, что пропуск подъема ставки в июне не говорит о завершении цикла ужесточения политики.

"Стоит относиться к этому как к замедлению движения лодки, приближающейся к причалу, - сказал Баркин. - Пропуск повышения ставки дает нам время, чтобы оценить данные по инфляции и определиться с дальнейшими шагами".