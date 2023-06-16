Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Глава ФРБ Ричмонда ждет дальнейшего повышения ставки ФРС при высокой инфляции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в США остается слишком высокой, и возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой не исключена, заявил президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин. Его слова приводит MarketWatch.

"Я хочу напомнить, что целевой показатель ФРС по инфляции - это 2%, и я по-прежнему жду подтверждения того, что ослабление спроса в экономике позволит вернуть инфляцию к этому ориентиру довольно быстро, - сказал он. - Если новые статданные не подтвердят эти ожидания, я готов к тому, что Федрезерву придется идти дальше".

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 5-5,25% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Однако медианный прогноз руководителей американского ЦБ предполагает, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года.

Баркин, который в этом году не имеет права голоса в FOMC, отметил 16 июня, что экономика США ослабевает, однако спрос остается высоким, что дает бизнесу возможность продолжать повышение цен.

"Если компании могут поднять цены и при этом не потерять в объемах продаж, у них есть эффективный путь к увеличению прибылей. Они не откажутся от этой возможности, пока их не вынудят конкуренты или клиенты", - сказал он.

По его словам, Федрезерв в последние два года не раз обманывался, полагая, что инфляция замедляется.

Он отметил, что пропуск подъема ставки в июне не говорит о завершении цикла ужесточения политики.

"Стоит относиться к этому как к замедлению движения лодки, приближающейся к причалу, - сказал Баркин. - Пропуск повышения ставки дает нам время, чтобы оценить данные по инфляции и определиться с дальнейшими шагами".

США ФРС Том Баркин ФРБ Ричмонда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евро превысил 92 руб. впервые с 25 апреля

Спецскидки для Пакистана в рамках поставок нефти из России не предусмотрено

Братья-миллиардеры Рубены подали в суд на Trafigura из-за махинаций с никелем

ПМЭФ-2023

Путин заверил, что Россия не ставила цели дедолларизации мировой экономики

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Минфин изучает возможность снижения дисконта цены Urals к Brent в налогообложении нефтяников

ПМЭФ-2023

Путин предложил отменить проверки бизнеса, не угрожающего природе или здоровью

ПМЭФ-2023

Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства

Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства
ПМЭФ-2023

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5%

ПМЭФ-2023

Путин связал дефицит бюджета РФ с ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону

Путин связал дефицит бюджета РФ с ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });