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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Экспорт по системе "Транснефти" в 2023 году снизится на 4-5% из-за сделки ОПЕК+

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт нефти по системе "Транснефти" в 2023 году снизится на 4-5% в связи с исполнением Россией обязательств в рамках сделки ОПЕК+, сообщил телеканалу "Россия 24" президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Мы свои обязательства выполняем, за счет этого происходит вот такое небольшое перераспределение объемов в пользу переработки на внутреннем рынке", - сказал он.

По его словам, в то же время поставки на внутренний рынок выросли на 4%, и в целом поставки нефти по системе компании остались на уровне 2022 года.

Экспорт нефтепродуктов в текущем году увеличился на 13%, добавил Токарев.

"Ситуация стабильная, понятная, цифры говорят сами за себя", - отметил глава компании.

Николай Токарев ОПЕК Транснефть
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