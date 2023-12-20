Экспорт по системе "Транснефти" в 2023 году снизится на 4-5% из-за сделки ОПЕК+

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт нефти по системе "Транснефти" в 2023 году снизится на 4-5% в связи с исполнением Россией обязательств в рамках сделки ОПЕК+, сообщил телеканалу "Россия 24" президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Мы свои обязательства выполняем, за счет этого происходит вот такое небольшое перераспределение объемов в пользу переработки на внутреннем рынке", - сказал он.

По его словам, в то же время поставки на внутренний рынок выросли на 4%, и в целом поставки нефти по системе компании остались на уровне 2022 года.

Экспорт нефтепродуктов в текущем году увеличился на 13%, добавил Токарев.

"Ситуация стабильная, понятная, цифры говорят сами за себя", - отметил глава компании.