Совкомбанк надеется на отсутствие поблажек в вопросе замещения евробондов для всех заемщиков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совкомбанк надеется, что правительственная комиссия не будет давать поблажек эмитентам в вопросе обязательного замещения евробондов, заявил "Интерфаксу" первый зампред правления банка Сергей Хотимский в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Замещающие" облигации мы обязаны разместить", - сказал он, подчеркнув, что банк не планирует просить об исключении из этого правила.

"Мы не будем ничего просить. Мы, безусловно, будем выполнять указ. Мы надеемся, что вообще никому никаких поблажек правительственная комиссия не будет давать, что все будут выполнять. Мы надеемся, что это такой пункт (позволяющий делать исключения и не замещать евробонды - ИФ) все-таки условный", - сказал Хотимский.

По его словам, "замещающие" бонды могут быть размещены до конца года, как это предусмотрено указом президента.

"У нас субординированные бумаги, обычные быстрее заместить. По субординированным есть ряд нюансов. Спешки нет, успеем, все сделаем", - отметил он.

В конце мая был опубликован указ президента, который сделал выпуск "замещающих" облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года.

При этом заемщики могут претендовать на исключение из этой обязанности, получив разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Порядок выдачи таких разрешений должно установить правительство.

Совкомбанк с февраля 2022 года находится под блокирующими санкциями США, что лишило его технической возможности обслуживать свои еврооблигации в полном объеме.

У банка в обращении находилось четыре выпуска евробондов - субординированные еврооблигации с погашением в 2030 году, еврооблигации с погашением в 2025 году и два выпуска субординированных бессрочных ("вечных") еврооблигаций. В июле прошлого года банк сообщал, что досрочно погасил выпуск-2025, осуществив выплаты в рублях держателям, права которых на ценные бумаги учитываются в российских депозитариях.

В ноябре прошлого года банк завершил размещение по закрытой подписке локальных бондов на $163,6 млн (27% от возможного объема).

Кредитная организация сообщала, что в рамках размещения этого выпуска на новые локальные бонды можно было обменять еврооблигации банка разных типов, в том числе бессрочные. Формально этот выпуск локальных бондов не являлся замещающим, поскольку срок его погашения не совпадал со сроками погашения евробондов, как это предусмотрено законом о выпуске таких облигаций. Сам банк позиционировал его как "процесс покупки и продажи" долговых бумаг.