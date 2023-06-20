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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:37

ЕС запланировал предложить Украине финансовую помощь в размере около 50 млрд евро

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз планирует выделить Украине пакет финансовой помощи в размере порядка 50 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, предложение Европейской комиссии поможет профинансировать текущие расходы украинского правительства и оплатить срочные приоритеты реконструкции.

Ка пишет Bloomberg, о новом пакете помощи будет объявлено во вторник, пишет агентство. При этом документ еще может быть изменен.

Источники агентства отметили, что помощь будет предложена в виде грантов, льготных займов и гарантий.

По словам одного из собеседников, план будет финансироваться за счет взносов государств-членов, вместо рыночных займов.

Отмечается, что Брюссель также рассматривает варианты использования замороженных активов, в том числе Центрального банка России.

Источники уточнили, что нынешний пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработной платы, пенсий и некоторых государственных услуг, с расходами, связанными с восстановлением необходимой инфраструктуры.

Денежные средства будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы, направленные на улучшение верховенства закона и борьбу с коррупцией, подчеркивается в сообщении.

Украина Евросоюз
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