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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Глава Евросовета заявил, что саммит ЕС подтвердит поддержку Украины, в том числе военную

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Лидеры Евросоюза на саммите ЕС 29-30 июня подтвердят свою приверженность поддержке Украины, сколько потребуется, в том числе через финансовую и военную помощь, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы также должны обсудить, как еще больше усилить международную поддержку украинской формулы мира", - написал Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на европейскую встречу в верхах в Брюсселе. Текст опубликовала пресс-служба Евросовета вечером во вторник.

"Нашей встрече будет предшествовать обед с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым мы можем обменяться мнениями по вопросам глобальной и европейской безопасности", - сообщил председатель Евросовета в своем послании европейским лидерам.

Он напомнил, что в 2022 году в Версале руководители государств-членов ЕС "решили взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность и оборону".

Теперь, по словам Мишеля, "настало время оценить, чего мы достигли, и обсудить, как ускорить нашу работу, чтобы выполнить взятые на себя обязательства".

Состоится также обмен мнениями об экономическом положении союза, продолжил глава Евросовета. "Я хотел бы, чтобы мы оценили прогресс в повышении нашей конкурентоспособности, укреплении нашей экономической базы и повышении нашей экономической безопасности и устойчивости, обдумав дальнейшие действия, которые могут потребоваться", - написал Мишель.

Лидеры ЕС рассмотрят миграционную ситуацию. Указав на недавнее трагическое кораблекрушение с мигрантами в Средиземном море, глава Евросовета назвал это "суровым напоминанием о том, что необходимо продолжать неустанно работать над решением европейской миграционной проблемы".

Евросовет вновь обратит свое внимание на КНР. "Что касается Китая, мы дадим дополнительные указания после наших дебатов в октябре и дебатов, проведенных министрами иностранных дел в мае. Это будет возможность подтвердить нашу единую позицию в отношении Китая", - отметил Мишель.

Он перечислил еще ряд вопросов внешней политики, которые, по его мнению, заслуживают внимания высшего руководства Евросоюза. Это предстоящий саммит Европейский союз - Cообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна, отношения ЕС с партнерами в странах южного соседства и события на Западных Балканах.

ЕС Евросовет Шарль Мишель Украина
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