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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Боррель заявил, что Евросоюз является крупнейшим донором Украины

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз больше других оказывал помощь разных видов Украине, ее объем превысил 65 млрд евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Если мы сложим вместе все виды помощи: военную, гражданскую, экономическую, гуманитарную, финансовую, помощь беженцам - если мы все это сложим, то по части помощи Украине Европейский союз и его государства-члены, без тени сомнения, являются регионом мира, который оказал ей наибольшую помощь", - сказал Боррель на пресс-конференции во вторник в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Он добавил, что ЕС продолжит оказывать помощь Киеву.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также напомнил, что ранее во вторник Евросоюз выплатил Украине 1,5 млрд евро в качестве очередного транша макрофинансовой помощи для обеспечения функционирования украинского государства.

Евросоюз Жозеп Боррель ЕС Украина
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