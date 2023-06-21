Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Продажи автомобилей в ЕС в мае выросли на 18,5%, с начала года - на 18%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в мае увеличились на 18,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), в прошлом месяце выросло до 938,95 тыс. по сравнению с 792,25 тыс. годом ранее, согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Все крупнейшие рынки ЕС зафиксировали уверенный рост продаж: в Италии он составил 15,2%, во Франции - 14,8%, в Германии - 19,2%, в Испании - 8,3%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в мае повысилось на 18,2% - до 1 млн 121,644 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе выросли на 19,5%, Mercedes-Benz - на 6,6%, Bayerische Motoren Werke AG - на 34,3%, Renault - на 35,9%. Между тем Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) сократила реализацию машин на 0,2%, южнокорейская Hyundai - на 0,1%, американская Ford Motor - на 4,2%.

Продажи японской Toyota выросли на 5,2%, в то время как Nissan - снизились на 7,5%.

Tesla в прошлом месяце продала на европейских рынках 21 927 электромобилей по сравнению с 957 машинами за тот же месяц годом ранее.

В целом реализация электромобилей в регионе в мае выросла в 1,7 раза - до 129 847. Доля электромобилей на европейском рынке увеличилась до 13,8% по сравнению с 9,8% годом ранее.

Продажи автомобилей в Евросоюзе в январе-мае увеличились на 18% относительно аналогичного периода 2022 года (до 4,394 млн), в Европе в целом - на 17,4% (до 5,324 млн).

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рынок акций РФ скорректировался вниз по индексу МосБиржи после пятидневного роста

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

"АвтоВАЗ" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

ЕС запланировал предложить Украине финансовую помощь в размере около 50 млрд евро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });