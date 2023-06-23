Ford готовит очередной раунд сокращений сотрудников

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американская Ford Motor готовится начать очередной раунд увольнений в ближайшие недели, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Сокращения могут быть анонсированы уже на следующей неделе и, как ожидается, затронут прежде всего работников, которым выплачивают зарплату в США. Число сотрудников, которых планируют уволить, не сообщается.

Представитель Ford, чье высказывание приводит газета, заявил, что компании нечего анонсировать.

"Как мы и говорили, сейчас управление нашим бизнесом предполагает в том числе приведение глобальной кадровой политики в соответствие с бизнес-планами на будущее, а также поддержание себестоимости на конкурентоспособном уровне в условиях развития индустрии", - добавил представитель.

Глава Ford Джим Фарли ранее отмечал, что для обеспечения приемлемого уровня затрат компании необходимо сделать больше, чем конкурентам. К середине десятилетия она надеется сократить годовые издержки минимум на $3 млрд.

Акции автопроизводителя подорожали на 0,1% на дополнительных торгах в четверг.