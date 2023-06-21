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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

"Магнит" увеличил сеть "мягких" дискаунтеров до 1 тыс.

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" нарастил количество "мягких" дискаунтеров "Моя цена" до 1 тыс., говорится в сообщении компании.

В настоящий момент сеть представлена в 645 городах 64 регионов РФ.

Ассортимент насчитывает около 2 тыс. товарных наименований, при этом доля собственных торговых марок в них составляет 24%.

LfL-продажи сети "мягких" дискаунтеров в I квартале выросли на 28%. Средний чек увеличился на 8,9% год к году и составил 369 рублей.

"Магнит" начал тестировать работу "мягких" дискаунтеров в 2020 году. В этом году компания приступила к тестированию "жестких" дискаунтеров под брендом В1.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец марта 2023 года под управлением компании было 27 909 магазинов.

Магнит
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