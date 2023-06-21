Рынок акций РФ обновил годовой пик индекса МосБиржи

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду обновил годовой пик по индексу МосБиржи и ожидает новостей от главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Конгрессе (17:00 по Москве), хотя внешние площадки подают негативные сигналы; лидируют в росте акции "Северстали" на дивидендных ожиданиях.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2816,49 пункта (+0,5%, максимум сессии - 2821,88 пункта), индекс РТС - 1055,62 пункта (+1,2%); цены большинства blue chips на МосБирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар просел до 84,04 рубля (-0,75 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+4,1%), АФК "Система" (+3,7%), "НЛМК" (+2,6%), "ММК" (+2,2%), ПАО "Полюс" (+2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%), расписки OZON (+1,9%), бумаги "Яндекса" (+1,7%), "Магнита" (+1,4%), Polymetal (+1,2%), "Газпром нефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,3% "префы"), ВТБ (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), UC Rusal (+0,4%), "Московской биржи" (+0,2%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, внешний фон в среду подает негативные сигналы, инвесторы продолжают осторожничать в преддверии выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла и других представителей регулятора. Устойчивая относительно высокая инфляция в США заставляет инвесторов опасаться дальнейшего повышения базовой процентной ставки ФРС в этом году. От тона заявлений Пауэлла будет зависеть дальнейшее движение на рынках: в случае намека на дальнейшее повышение ставки инвесторы могут усилить распродажи на фоне ожиданий дальнейшего замедления мировой экономики и снижения спроса на нефть.

Тем временем индекс МосБиржи держится выше 2800 пунктов в ожидании положительных драйверов для продолжения роста в рамках среднесрочного восходящего тренда. Лучше рынка вновь выглядят акции металлургов во главе с бумагами "Северстали" за счет дивидендных ожиданий по итогам текущего полугодия.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что перспектива возвращения к дивидендам воодушевляет инвесторов "Северстали".

Поддержку акциям En+ Group (+3,2%) в среду оказали корпоративные новости - компания сообщила о возобновлении активной фазы строительно-монтажных работ по проекту "Сегозерской ГЭС" в Карелии и планах в ближайшие 2-3 месяца выйти на нужный темп строительства. Также En+ предполагает построить угольную станцию на базе Мугунского угольного разреза, отмечает аналитик.

Акции производителей стали в среду вернулись к повышению после коррекции днем ранее. Инвесторы в начале недели были воодушевлены заявлениями главы "Северстали" об ожидаемых сильных операционных результатах за II квартал, а также сообщением, что отсутствие дивидендов - это временное явление. В Мировой ассоциации стали в среду при этом сообщили о падении глобального производства металла в мае на 5,1% г/г, до 161,6 млн тонн.

С технической точки зрения акции "Северстали" на этой неделе обновили максимумы с апреля 2022 года и в среду подошли к сопротивлению 1185 руб. при улучшении сигналов недельного графика. Наращивать "длинные" позиции имеет смысл при закреплении бумаг выше 1185 руб. с перспективой движения в район 1250 руб. и 1315 руб. Основным риском в акциях на текущих уровнях является их перекупленность как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде, которая может на время вернуть бумаги в район поддержки 1110 руб.

В Европе наблюдается умеренно негативный настрой фондовых площадок. Статистика по инфляции в Великобритании усилила ожидания повышения процентных ставок Банком Англии на заседании в четверг сразу на 50 базисных пунктов.

Индекс МосБиржи подтверждает курс на движение к ближайшему сопротивлению 2845 пунктов. В среду особым спросом в РФ пользовались акции цветных металлургов, которые, как наиболее пострадавшие от антироссийских санкций, еще не вернулись к выплате дивидендов, заключила Кожухова.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, недавняя коррекция в акциях ведущих металлургических компаний, вызванная фиксацией спекулятивной прибыли, сменилась ростом, обусловленным ожиданиями возобновления дивидендных выплат компаниями в текущем году.

Котировки "Эн+ Групп" поддержала новость о возвращении в активную стадию строительства Сегозерской ГЭС - все необходимое оборудование закуплено и готово к монтажу. "НОВАТЭК" дешевеет на фоне прогноза главы компании, предполагающего падение прибыли и EBITDA за текущий год на 30% и 25% г/г соответственно.

Цена нефти на Brent до конца дня продолжит колебаться в пределах $73-78 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 21 июня - диапазон 2800-2850 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1030-1070 пунктов, полагает Чернов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, на внешних фондовых рынках преобладают умеренно негативные настроения. Биржи Азии скептически оценивают достаточность государственной поддержки китайской экономики, европейцы ожидают дальнейшего подъема ставок, а в США в среду ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, где опасаются снова услышать "ястребиную" риторику.

В России Росстат вечером опубликует майский индекс цен производителей промышленных товаров, а также данные по потребительским ожиданиям за II квартал 2023 года. Индекс МосБиржи продолжает успешно обновлять годовые максимумы. Следующей целью для роста МосБиржи может стать уровень 3150-3200 пунктов. Но также нельзя полностью исключить возможность коррекции до отметки 2500 пунктов после того, как RSI показал разворот в зоне перекупленности, полагает Калачев.

На рынках Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,6%) и США (индексы в начале торгов теряют 0,4-0,6% во главе с Nasdaq).

Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 8,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 8,4%, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены пытаются подрасти после 2-дневного снижения. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени составила $76,09 за баррель (+0,3% и -0,3% накануне), августовская цена WTI - $71,49 за баррель (+0,5%).

Рынок ожидает сигналов от Пауэлла и данных об изменении запасов топлива в США. По прогнозам, резервы нефти снизились на прошлой неделе, и, если ожидания оправдаются, это может оказать поддержку ценам, отмечают эксперты.

Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные о запасах в среду, в четверг выйдут официальные данные Минэнерго США.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+39,7%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (+13,9% и +21,2% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+10% и +8% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+9,2%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+7,1%), ПАО "Фармсинтез" (+5,8%), "КАМАЗа" (+5,5%), расписки "О'Кей" (+5,2%), бумаги "Русснефти" (+5,1%).

Просели акции "Камчатскэнерго" (-9,8% и -7,2% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (-3%), "Соллерса" (-2,9%), ПАО "Томская распределительная компания" (-2,9%), "Красноярскэнергосбыта" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 35,61 млрд рублей (из них 5,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,38 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,35 млрд рублей на акции "Газпрома").