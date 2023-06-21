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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Потребительская уверенность в РФ во II квартале выросла на 3 п.п.

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во II квартале 2023 года вырос на 3 п.п., до минус 15%, сообщил в среду Росстат (опрос был с 1 по 10 мая).

Как сообщалось, в I квартале 2023 года индекс вырос на 5 п.п. (до минус 18%), в IV квартале 2022 года индекс снизился на 1 п.п. (до минус 23%) после роста на 9 п.п. в III квартале (до минус 22%) и падения на 10 п.п. во II квартале (когда он опустился до минус 31% - это было самое низкое значение индекса с I квартала 2015 года).

Индекс потребительской уверенности во II квартале 2023 года стал максимальным с доковидного I квартала 2020 года (тогда он равнялся минус 11%).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во II квартале 2023 года по сравнению c I кварталом 2023 года возрос на 4 п.п. и составил минус 9%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год во II квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2023 года возрос на 7 п.п. и составил минус 22%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок возрос на 2 п.п. и составил минус 25% во II квартале 2023 года против минус 27% в I квартале 2023 года.

Индекс благоприятности условий для сбережений возрос на 2 п.п. и составил минус 31% во II квартале 2023 года против минус 33% в I квартале 2023 года.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров - произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Выборочное обследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 г. В нем принимает участие больше 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.

Росстат
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