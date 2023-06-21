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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

"Роснефть" восполнит Монголии недопоставленные из-за затора на ж/д нефтепродукты

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель Великого государственного Хурала Монголии Гомбожав Занданшатар обсудили развитие комплексного энергетического сотрудничества между двумя странами.

В частности, затрагивались вопросы поставок нефтепродуктов и нефти в Монголию, а также модернизация энергогенерирующих мощностей Улан-Батора, сообщает российская компания.

"Стабильность ценообразования поставок стала одной из ключевых тем прошедших переговоров. Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по применению гибкого рыночного подхода в установлении цены на нефтепродукты", - говорится в пресс-релизе.

Важной темой встречи стал вопрос надежности и бесперебойности поставок. Стороны договорились о компенсационных мерах в случае форс-мажорных обстоятельств будущих и предыдущих периодов, уточняет НК.

"В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, недопоставленного в июне текущего года в связи с затовариванием железнодорожных путей на территории Монголии. Согласно достигнутым договоренностям, данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы", - отмечает "Роснефть".

Кроме того, в связи с предстоящим плановым ремонтом Ангарской группы нефтеперерабатывающих заводов компании в ближайшие месяцы она нарастит объемы экспорта в Монголию, говорится в сообщении.

В ходе встречи было отмечено принятие в декабре 2022 года изменений в законодательство страны, благодаря которым стали возможны поставки авиатоплива на топливно-заправочный комплекс нового аэропорта "Чингис Хан" в Улан-Баторе, добавляет НК.

"Монголия является нашим стратегическим партнером в области энергетики. Мы гарантируем надежность поставок в страну", - приводятся в пресс-релизе слова Сечина.

"Роснефть" работает на монгольском рынке с 2005 года и в общей сложности поставила в страну 13,7 млн тонн нефтепродуктов.

Роснефть Игорь Сечин Монголия
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