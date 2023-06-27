Акции ритейлера Bed Bath & Beyond подскочили на 40% на новости о сокращении долга

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Bed Bath & Beyond, проходящий процедуру банкротства, сообщил о резком сокращении задолженности, после чего его акции взлетели в цене, пишет MarketWatch.

Как говорится в документах компании, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), её задолженность по состоянию на конец июня оценивается примерно в $1,7 млрд. В конце ноября прошлого года ритейлер сообщал о долге в размере $5,2 млрд.

В конце апреля стало известно, что Bed Bath & Beyond подала заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Отмечалось, что процедура направлена на "правильное сворачивание" бизнеса в период поиска покупателя на все активы компании или их часть.

На прошлой неделе сообщалось, что покупателем объектов интеллектуальной собственности и цифровых активов Bed Bath & Beyond выступит онлайн-ритейлер Overstock.com. Он купит бренд, бизнес-данные и цифровые активы фирмы за $21,1 млн, тогда как дочерняя сеть магазинов детских товаров buybuy BABY будет выставлена на отдельный аукцион 28 июня.

Акции Bed Bath & Beyond на внебиржевых торгах в понедельник взлетели в цене на 39%.