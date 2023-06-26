Рубль днем развернулся вверх и умеренно дорожает к доллару и евро

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растеряли весь утренний рост и умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем. Рубль отскочил от минимальных отметок более чем за год в обеих парах и подрастает к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед единым днем уплаты налогов.

Курс доллара США составил 84,42 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 28,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар рос выше 87 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 92,14 руб./EUR1, подешевев на 20,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,9 копейки - до 87,89 руб. Курс китайского юаня опустился на 6,2 копейки - до 11,65 руб. Ранее в ходе торгов юань превышал 12 руб. впервые с 7 апреля 2023 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл утренние потери в основных валютных парах, развернулся вверх и умеренно повышается благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. На среду, 28 июня, приходится единый день уплаты налогов, и в бюджет должны быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД, акцизы и налог на прибыль.

Основной причиной локального ослабления курса рубля, наблюдавшегося в самом начале торгов 26 июня, был рост политической напряженности в стране, вызванный событиями пятницы-субботы.

Дополнительное давление на курс нацвалюты оказывала и в целом нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений глобальных инвесторов относительно того, что повышение процентных ставок крупнейшими центробанками мира может вызвать рецессию в мировой экономике.

Оценки аналитиков

"На выходных, на фоне событий, связанных с ЧВК "Вагнер", стоимость доллара в обменниках достигала 110 руб., евро - 120 руб., при этом наблюдался повышенный спрос на валюту среди населения. Впрочем, по мере разрешения ситуации стоимость иностранных валют перешла к снижению. На утро понедельника торги долларом открылись ростом, позднее его стоимость опустилась к отметке 85 руб. Мы считаем, что на текущий момент стимулов к росту доллара не наблюдается, наоборот, вероятна активизация на рынке экспортеров в преддверии налоговых выплат 28 июня, что может вернуть пару "доллар-рубль" в диапазон 83,5-84,5 руб./$1. Отметим, что как внешний, так и внутренний фон выглядят вполне стабильными, что также окажет поддержку национальной валюте", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

"Рубль на прошлой неделе временно укреплялся на фоне продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода. Последние события привели к ослаблению рубля до минимумов более чем за год, но сегодня курс пары "доллар-рубль" уже коррекционно опустился ниже 85 руб./$1. До конца среды фактор налогового периода продолжит оказывать рублю поддержку, и курс пары "доллар-рубль" может снижаться в сторону 84,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"На фоне некоторого снижения политического риска и относительно благоприятного налогового периода (фактор конца месяца) в начале недели мы ожидаем небольшого укрепления рубля (после шока прошлой недели). У рубля есть шанс обосноваться в коридоре 83-84 за доллар", - говорят аналитики "БКС Мир инвестиций".

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в понедельник после снижения по итогам прошлой недели. Рынок продолжает оценивать возможные последствия ситуации в России.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени составляет $74,49 за баррель, что на 0,88% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,82%, до $69,71 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,45% и 7,64% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях пятницы - 7,89%, 8,34% и 8,53% годовых соответственно.