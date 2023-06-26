Рубль на закрытии торгов вернулся к умеренному снижению к доллару и евро

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро отыграли потери, полученные в ходе дневных торгов, и вернулись к умеренному повышению на Московской бирже по итогам сессии понедельника. Рубль растерял рост, немного подешевел к бивалютной корзине в ожидании дальнейшего развития событий.

Курс доллара составил 85,09 руб. в 19:00, что на 38,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар рос выше 87 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 92,81 руб., подорожав на 47,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 42,58 копейки - до 88,56 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,1 копейки - до 11,73 руб. Ранее в ходе торгов юань превышал 12 руб. впервые с 7 апреля 2023 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил волатильные торги понедельника умеренным снижением к основным валютам в ожидании дальнейшего развития событий. Ранее в понедельник рубль сначала обновил многомесячные минимумы к доллару и евро на фоне внутриполитических рисков, затем укрепился к обеим валютам благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. На среду, 28 июня, приходится единый день уплаты налогов, и в бюджет должны быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД, акцизы.

Основной причиной локального ослабления курса рубля, наблюдавшегося в самом начале торгов 26 июня, был рост политической напряженности в стране, вызванный событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка военного мятежа. Дополнительное давление на курс нацвалюты оказывала и в целом нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений глобальных инвесторов относительно того, что повышение процентных ставок крупнейшими центробанками мира может вызвать рецессию в мировой экономике.

"В течение последних недель курс рубля к основным валютам стабилизировался: пара "доллар-рубль" консолидируется вокруг 84 руб. за доллар. События минувших выходных не оказали заметного влияния на биржевые торги валютой. 28 июня будет пик налоговых выплат в бюджет, что может способствовать локальному незначительному укреплению рубля. Стоит при этом отметить, что этот фактор все менее заметен в последнее время. Объем импорта в страну практически восстановился до нормальных уровней, а предложение валюты от экспортеров на рынке пока значительно ниже показателей прошлого года, что создает предпосылки для дальнейшего ослабления курса", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

"После утреннего открытия на высоких отметках (выше 86,25 руб. по доллару) ситуация на биржевом валютном рынке достаточно быстро успокоилась, и еще до окончания первой половины дня курс доллара опустился ниже уровня пятничного закрытия в 84,7 руб. Во второй половине дня курс достигал отметки 84,25 руб. В середине текущей недели рынку предстоят крупные платежи в бюджет. Не исключено, что часть валютной выручки уже была реализована экспортерами на прошлой неделе, поэтому до платежей в среду на рынке будут осуществляться уже лишь остаточные продажи валюты, что сделает поддержку рубля не столь заметной. При этом без предложения валюты со стороны экспортеров рубль сразу же начинает ощущать на себе давление, поэтому с завершением налогового периода российская валюта может уйти к новым локальным минимумам. Кроме того, хотя сейчас динамика валютных котировок свидетельствует о том, что риски неэкономического характера отыграны рынком и сошли на нет, определенная премия в курсе валютных пар все же еще будет пока заложена", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Инфляционные ожидания в июне на годовом горизонте снизились до минимума с марта 2021 года, говорится в комментарии Банка России. По данным опроса ООО "инФОМ", их медианная оценка составила 10,2% (-0,6 п.п. к маю; -1,3 п.п. к среднему за первый квартал 2023 года).

Как и для инфляционных ожиданий, июньское значение наблюдаемой инфляции - минимальное с марта 2021 года. Оценки наблюдаемой инфляции уменьшились у респондентов как со сбережениями, так и без них.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений месячных приростов цен лета - осени 2022 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем, прогнозирует ЦБ.

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в понедельник.

Трейдеры занимают осторожную позицию, оценивая события в России в минувшие выходные, отмечает Market Watch. Опасения, связанные с возможными последствиями ситуации в РФ для поставок нефти на мировой рынок, способствовали подъему цен более чем на 1% в понедельник на непродолжительное время.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составляет $74,43 за баррель, что на 0,87% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,77%, до $69,72 за баррель.

Между тем, президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2023 года действие указа о запрете продажи российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах содержится условия ценового потолка (price cap), установленного США и рядом других стран.

Как говорится на сайте официального опубликования правовых актов, действие этого указа продлевается до 31 декабря 2023 г., ранее указ действовал до 1 июля 2023 г.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 июня на 58,49 копейки, до 84,6642 руб., и увеличил курс евро на 80,36 копейки, до 92,2969 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 89,22 копейки по отношению к пятнице и составил 85,0025 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 82,94 копейки и составил 85,011 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 813,82 млн, из которых $590,13 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 223,69 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 97,23 копейки, до 92,4097 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 95,79 копейки, до 92,5689 руб. Объем торгов евро составил EUR576,6 млн, из которых EUR200,584 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR376,016 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,45% и 7,64% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях пятницы - 7,89%, 8,34% и 8,53% годовых соответственно.