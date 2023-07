CNBC прогнозирует закрытие сети магазинов Buy Buy Baby в США

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Управляемая американским ритейлером Bed Bath & Beyond сеть магазинов детских товаров Buy Buy Baby, вероятнее всего, закроется в отсутствие удовлетворительных заявок от потенциальных покупателей, сообщает CNBC.

Компания из сферы бренд-менеджмента Go Global Retail, которой принадлежит производитель детской одежды Janie and Jack, была заинтересована в приобретении Buy Buy Baby и дальнейшей работе ее магазинов, однако не смогла договориться продавцом о цене, заявил телеканалу глава Go Global Джефф Стридер.

Bed Bath & Beyond в конце апреля подала заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Отмечалось, что процедура направлена на "правильное сворачивание" бизнеса в период поиска покупателя на все активы компании или их часть.

Dream on Me Industries, небольшой продавец детских товаров из штата Нью-Джерси, в конце июня выиграл аукцион по продаже нематериальных активов Buy Buy Baby, согласившись заплатить за них $15,5 млн. 11 июля суд одобрил эту сделку.

7 июля должен был состояться отдельный аукцион по продаже Buy Buy Baby как действующего предприятия, победителю которого могли отдать предпочтение перед Dream on Me в случае предложения им более высокой цены. Однако привлекательных заявок не поступило, аукцион отменили.

Bed Bath & Beyond могла рассматривать отдельные предложения на покупку Buy Buy Baby до судебного слушания во вторник. Go Global 10 июля полагала, что сделку еще можно согласовать. Тем не менее ведущий кредитор Bed Bath & Beyond, финансовая компания Sixth Street Partners, посчитала, что сможет выручить от продажи интеллектуальной собственности, прав аренды и других активов больше, чем от сделки с Go Global.

Go Global предлагала больше, чем Dream on Me, но ненамного, сказал источник CNBC.

Sixth Street предпочла бы, чтобы магазины Buy Buy Baby работали и дальше, но удовлетворительных заявок не получила, сообщил другой источник телеканала.

Планы Dream on Me в отношении Buy Buy Baby неясны, отмечает CNBC.

Онлайн-ритейлер Overstock.com Inc. ранее приобрел за $21,5 млн бренд и интеллектуальную собственность самой Bed Bath & Beyond.

За последний год капитализация Bed Bath & Beyond рухнула более чем на 94%, до $206,2 млн.