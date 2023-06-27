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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Ford начнет новый раунд сокращений работников на этой неделе

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американская Ford Motor подтвердила, что начнет очередной раунд увольнений на этой неделе.

Ранее о планируемых сокращениях писала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что новые увольнения затронут преимущественно инженеров Ford в США и Канаде. Число сотрудников, которые подпадут под сокращение, не разглашается.

В мае компания сообщила, что ожидает зафиксировать списания в размере $1,5-2 млрд в 2023 году, главным образом в связи с расходами на увольнения.

Акции Ford дорожают на 0,1% на предварительных торгах во вторник.

Ford
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