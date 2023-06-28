Инфляция в Италии замедлилась в июне до минимума за 14 месяцев

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в Италии, рассчитанная по стандартам Европейского союза, замедлилась в июне до минимальных с апреля 2022 года 6,7% в годовом выражении по сравнению с 8% в мае, говорится в отчете итальянского статистического агентства Istat.

Потребительские цены, гармонизированные со стандартами ЕС, не изменились в июне по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на 0,3%.

Инфляция, рассчитанная по итальянским стандартам, замедлилась в этом месяце до 6,4% с 7,6% в мае, что связано, прежде всего, с падением цен на энергоносители с прошлогодних максимумов.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в среду раскритиковала политику Европейского центрального банка (ЕЦБ), обещающего продолжить подъем ключевых процентных ставок. По мнению Мелони, устойчивая инфляция в еврозоне в значительной мере является результатом высоких цен на энергоресурсы, а не результатом перегрева экономики.

"Такой простой рецепт как повышение процентных ставок вряд ли можно считать верным путем, - сказала Мелони в ходе выступления в парламенте Италии. - Нельзя игнорировать тот факт, что постоянное повышение ставок вредит экономике больше, чем способствует ослаблению инфляции. Таким образом, это лекарство, которое приносит больше вреда, чем пользы".

Рост стоимости энергоносителей в Италии в июне замедлился до 8,4% с 20,3% в мае, продуктов питания - до 11,9% с 13,2%, транспортных услуг - до 3,8% с 5,6%.

Предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне в целом будут обнародованы в пятницу.