Выпуск легковых авто в РФ в мае взлетел год к году в 11 раз на рекордно низкой базе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Производственные показатели российского автопрома в мае ожидаемо продолжили годовой рост, показав существенную динамику на рекордно низкой прошлогодней базе, обеспеченной приостановками автозаводов иностранцев.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), производство легковых автомобилей в РФ в мае выросло год к году в 11 раз, до 42,2 тыс. штук, что было выше апрельского результата этого года в 1,6 раза (на 59,7%). За 5 месяцев в стране произведено 155 тыс. легковых машин (-42%).

Грузовиков за май в РФ выпущено 13,1 тыс. шт. - рост в 1,7 раза к маю-2022 и снижение на 7,5% к апрелю-2023. По итогам января-мая их выпуск сравнялся с результатом прошлого года и составил 60,7 тыс. единиц (+0,3%).

Производство автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн (кроме электробусов) в мае было на уровне 1,1 тыс. шт. (+14,3% и -7,3% соответственно). За 5 месяцев их было произведено 5 тыс. шт. (+5,4%).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств за май подскочил год к году почти в 1,6 раза (+55,6%), до 17,8 тыс. шт. По сравнению с апрелем этого года он был на 2,3% ниже.

После начала военной операции на территории Украины большинство работавших в России мировых автоконцернов весной 2022 года стали прекращать поставки в страну автомобилей и компонентов, приостанавливая местные производства. Так, в марте прошлого года выпуск легковых машин, по данным Росстата, обвалился в годовом выражении на 72,1% (до 40,9 тыс.) Наиболее глубокого падения он достиг в мае, за который в стане было собрано лишь чуть более 3,7 тыс. легковых автомобилей (-97% к маю-2021). После этого началось постепенное восстановление показателей отрасли.