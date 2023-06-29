Роспотребнадзор усовершенствует процесс рассмотрения жалоб покупателей маркетплейсов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Рабочая группа, которая "проработает вопрос совершенствования процесса рассмотрения жалоб потребителей на работу маркетплейсов", создана по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

"Анализ рынка показывает, что недовольство покупателей чаще возникает именно в этом сегменте. Так, в 2022 году почти 30% всех обращений, связанных с покупкой товаров, касались работы интернет-магазинов и маркетплейсов", - говорится в сообщении по итогам заседания Консультативного совета по защите прав потребителей при Роспотребнадзоре, в состав которого входят представители крупнейших потребительских организаций и общественных объединений.

В Роспотребнадзоре отмечают рост популярности в РФ электронной торговли: "За последние пять лет рынок интернет-торговли вырос в три раза, достигнув объемов 5,7 трлн рублей и 2,8 млрд заказов". Однако это приводит и к росту жалоб от потребителей.

Участники заседании Консультативного совета, как сообщает ведомство, отметили актуальность вопроса создания более эффективного и быстрого механизма реагирования на вопросы потребителей.

Они, в частности, поддержали идею, согласно которой жалобы будут в кратчайшие сроки разбираться экспертами из клиентской поддержки маркетплейсов.

На начальном этапе будет отработан алгоритм рассмотрения жалоб клиентов на отказ им в праве вернуть товар продавцу в течение 7 дней (если такой товар не был в употреблении и сохранены его потребительские свойства), а также ситуаций, связанных со взиманием с потребителя расходов на возврат товара ненадлежащего качества.

Главной темой обсуждения, как отметили в ведомстве, стал вопрос создания специальной платформы, которая свяжет между собой бизнес, общественные объединения потребителей и территориальные органы Роспотребнадзора для оперативного и клиенториентированного рассмотрения жалоб покупателей товаров на маркетплейсах.