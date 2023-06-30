НЛМК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" на годовом собрании 30 июня утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания.

НЛМК не платит дивиденды с конца 2021 года.

В конце прошлого года совет директоров компании рекомендовал акционерам рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию, однако выплата не была одобрена акционерами.

Компания не раскрывала финансовую отчетность за 2022 год. Согласно дивидендной политике, НЛМК выплачивает акционерам 100% свободного денежного потока (FCF) при соотношении чистый долг/EBITDA меньше или на уровне 1х. При леверидже больше 1х на выплаты акционерам направляется 50% FCF.

Обновленный состав совета директоров НЛМК не раскрыл. Согласно документам к годовому собранию, кандидатами в совет директоров были председатель и основной владелец компании Владимир Лисин, CEO Григорий Федоришин, управляющий директор Новолипецкого меткомбината Татьяна Аверченкова, заместитель председателя совета директоров Олег Багрин, бывший вице-президент по продажам Илья Гущин, директор по правовым вопросам НЛМК Дмитрий Донов, независимые Станислав Шекшня (занимавший до 2002 года посты гендиректора "Альфа Телеком" и председателя совета директоров "СУЭК"), Томас Верасто (экс-партнер Boston Consulting Group) и управляющий партнер адвокатского бюро "Резник, Гагарин и Партнеры" Николай Гагарин.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США.