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Задымление произошло в цехе холодного проката НЛМК в Липецке

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Задымление произошло утром в понедельник в цехе холодного проката и покрытий "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"26 июня около 10:50 на прокатном стане в цехе холодного проката и покрытий НЛМК произошло задымление. По предварительной версии причиной стало короткое замыкание. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Через два часа после начала задымления в пресс-службе предприятия сообщили, что сотрудники МЧС локализовали источник задымления в цехе холодного проката и покрытий НЛМК.

Собеседник агентства не уточнил, как происшествие повлияло на работу цеха.

Группа НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США.

Новолипецкий металлургический комбинат НЛМК
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