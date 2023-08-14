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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

На расселение аварийного жилья выделено еще 12,5 млрд рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило на расселение аварийного жилья дополнительно более 12,5 млрд рублей, сообщил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня мы перераспределили свыше 12,5 млрд рублей, которые высвободились в бюджете, таким образом еще 24 российских субъекта смогут так же досрочно закончить мероприятия по расселению уже в текущем году, и к концу следующего года все регионы перейдут к реализации новой программы, запущенной по поручению главы государства", - сказал он.

Ранее, подводя итоги работы за десятилетие, глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что работа по расселению аварийного жилья идет с опережением.

"За последние 10 лет переселили почти 1,3 млн человек из 20,4 млн кв.м. В этом году уже переселено 76,7 тыс. человек. Отмечу, что 14 регионов досрочно завершили действующую программу расселения аварийного жилищного фонда и приступили к реализации новой", - сказал министр.

Мишустин ранее отмечал, что в течение ближайших двух лет в России не должно остаться аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Он подчеркнул, что, наращивая ввод новых квадратных метров, важно активно сокращать по всей стране те, что стали непригодными для жизни.

В действующей программе расселения аварийного жилфонда находятся здания, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Она рассчитана до 2024 года. В прошлом году власти запустили новую программу переселения из аварийного жилья. В нее попали дома, признанные непригодными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Михаил Мишустин Ирек Файзуллин Правительство Минстрой
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