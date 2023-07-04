Рынок акций РФ во вторник превысил 2800п по индексу МосБиржи во главе с ВТБ и "ЛУКОЙЛом"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне выросшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, индекс МосБиржи смог превысить рубеж 2800 пунктов во главе с бумагами ВТБ и "ЛУКОЙЛа", причем замедление ослабления рубля поддержало и индекс РТС.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2808,22 пункта (+0,5%, днем индекс локально падал ниже 2780 пунктов), индекс РТС - 987,43 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 3,5%.

Доллар США к 18:50 по Москве стоил 89,54 рубля (+0,84 рубля), максимум сессии - 90,2 руб./$1.

Подорожали акции ВТБ (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+2,9%), Polymetal (+2,8%), "Норникеля" (+1,6%), "МТС" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "НЛМК" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,2% "префы"), "Газпром нефти" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), "префы" Сбербанка (+0,6%), бумаги "Северстали" (+0,6%), "Магнита" (+0,4%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,6%), "Татнефти" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), АФК "Система" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%), "Газпрома" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,1%).

Во вторник на Мосбирже торгуются без годовых дивидендов акции "Совкомфлота" (-2,4%, до 86,67 рубля; выплаты за 2022 год составят 4,3 рубля на акцию) и "префы" "Ставропольэнергосбыта" (-7,8%, до 1,982 рубля; выплаты - 0,1695389 рубля на бумагу).

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций во вторник в целом сохранил боковик при слабой волатильности. Слабость рубля привлекает внимание инвесторов к акциям экспортеров, однако в целом наблюдается локальный дефицит идей и драйверов для роста.

Внешний фон был в целом нейтральным. Американские биржи во вторник закрыты в связи с празднованием Дня независимости, данные по торговому балансу Германии вышли хуже прогнозов аналитиков. В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, в Вене в середине недели состоится международный семинар ОПЕК, Минфин РФ опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июне и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу. Общая картина по индексу МосБиржи не меняется - следующая за локальным сопротивлением 2800 пунктов цель восходящего движения находится в районе 2820-2830 пунктов. Прогноз на 5 июля по индексу МосБиржи - 2725-2825 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, стартовавшая в небольшом минусе торговая сессия 4 июля на МосБирже завершилась смешанной динамикой "фишек".

Выступления президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на форуме Шанхайской организации сотрудничества, в которых говорилось о шагах РФ и Китая по пути дедолларизации, приостановили падение рубля и создали умеренно позитивный фон для рынка акций. Среди лидеров роста вновь оказались бумаги страховой группы "Ренессанс страхование" (+6,4%), котировки которых поддерживают оптимистичные ожидания в отношении финансовых результатов за первое полугодие.

Нефть Brent превысила $76 за баррель на новости о планах Алжира сократить добычу на 20 тыс. б/с в дополнение к ранее утвержденному снижению производства на 48 тыс. б/с. Прогноз для индекса МосБиржи на торги в среду - диапазон 2750-2850 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российскому рынку вечером удалось отвоевать все внутридневные потери на фоне покупок в отдельных эмитентах и приостановки ослабления рубля. В течение дня рубль падал до минимумов с марта 2022 года против доллара и евро и достиг минимума с апреля 2022 года к юаню (12,46 руб.), после чего перешел к коррекции, несмотря на очередные заявления представителя ЦБ РФ Юдаевой о том, что текущий курс рубля не представляет рисков для финансовой стабильности.

Акции нефтяных компаний во вторник получили поддержку от новых попыток роста цен на нефть, которые, однако, остаются в краткосрочном диапазоне. Акции МТС вернулись к повышению после нескольких дней нисходящей коррекции. "Русал" во вторник объявил, что 1 августа проведет собрание акционеров по предоставлению "СУАЛу" документов по хеджу металлов. По акциям "Группы ЛСР" (-2,2%) и "Башнефти" (-2,8%) продолжались фиксация прибыли после их сильного роста предыдущих недель. Последний день с дивидендами за 2022 год бумаги обеих компаний можно будет купить в эту среду, 5 июля, напомнила аналитик.

В ближайшие дни повлиять на динамику нефтяных котировок могут экономические новости из Китая, США и Европы, при этом еженедельные данные по запасам будут опубликованы в четверг. До появления каких-либо значимых новостей (например, о дополнительном стимулировании в Китае) цены могут не выйти из среднесрочного диапазона, полагает Кожухова.

В США накануне укороченная торговая сессия завершилась ростом индексов акций на 0,03-0,2% во главе с Nasdaq. Во вторник биржи США закрыты в связи с праздником (День независимости).

Индекс производственной активности (ISM Manufacturing) в США снизился в прошлом месяце до минимальных с мая 2020 года 46 пунктов, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали подъема индекса до 47 пунктов с 46,9 пункта в мае. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing остался ниже этой отметки восьмой месяц подряд.

Тем временем, во вторник в Азии наблюдалась уже смешанная динамика индексов акций, инвесторы оценивали различные статданные и решение ЦБ Австралии оставить на прежнем уровне ключевую процентную ставку (японский Nikkei просел на 1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%). Вместе с тем, просела фондовая Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX потеряли 0,1-0,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых, максимальном с начала 2012 года. Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых полагало, что ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов, сообщает Trading Economics. Руководство центробанка сообщило, что ему нужно больше времени для оценки влияния предыдущих повышений на экономику, добавив, что инфляция в Австралии прошла свой пик и опустилась до 5,6% в мае.

На этой неделе глобальные инвесторы ждут публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку, а также отчета о состоянии рынка труда США за июнь.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены выросли, отыграв падение предыдущего дня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $76,14 за баррель (+2% и -1% в понедельник), августовская цена WTI - $71,26 за баррель (+2,1% и -1,2% в понедельник). Негативным фактором для рынка в понедельник стало снижение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне до 46 пунктов при прогнозах роста до 47 пунктов.

Вместе с тем Саудовская Аравия в начале недели сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн б/с на август. Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с. Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Смарттехгрупп" (-8,9%, до 3,024 рубля) после прошедших накануне дебютных торгов. Объем торгов бумагами превысил 1,672 млрд рублей.

Также подешевели акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-4,5%), "Трубной металлургической компании" (-4%), "Якутскэнерго" (-3,7%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-3,6%), ПАО "ТНС энерго" (-3,6%), ПАО "Центр международной торговли" (-3,3%), ПАО "Диод" (-3,2%), Росдорбанка (-3%), "Соллерса" (-2,9%), "Башнефти" (-2,8% и -3,4% "префы").

Выросли акции ПАО "Электроцинк" (+27,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,6% и +6,5% "префы"), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+6,8%), ПАО "Ренессанс страхование" (+6,4%), "ТГК-14" (+5,3%), расписки Globaltrans (+5%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50 млрд рублей (из них 7,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,11 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,94 млрд рублей на акции ВТБ).