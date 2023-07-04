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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Премьер Казахстана заявил, что в республике не будет дефицита топлива

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане не будет дефицита топлива, заверяет премьер-министр республики Алихан Смаилов.

"На данный момент завод восстанавливает свою деятельность, как и другие предприятия. Хочу специально подчеркнуть, что никакого дефицита ГСМ не будет. Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности. Ситуация под контролем", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

Он также поручил министерству энергетики совместно с министерством внутренних дел, Агентством по защите конкуренции пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ.

Накануне из-за аварийной ситуации на МАЭК (Мангистауский атомно-энергетический комбинат; снабжает промышленность и население региона электрической, тепловой энергией и водой) был остановлен Атырауский нефтеперерабатывающий завод.

В Казахстане действуют три крупных НПЗ - Атырауский, Шымкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс) и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ).

ПНХЗ был остановлен на ремонт с 20 июня по 19 июля, на ШНПЗ с 3 по 14 июля проводятся ремонтные работы в связи с заменой одной из установок, в этой связи, производство на заводе ведется частично.

Казахстан Павлодар
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