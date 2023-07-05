"Т Плюс" оценена в 84,4 млрд руб. в рамках оферты для несогласных с реорганизацией

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" выставило оферту акционерам, проголосовавшим против или не принявшим участие в голосовании по вопросу реорганизации компании в форме присоединения к нему АО "ТЕВИС" и ООО "Перминвест", говорится в материалах компании для инвесторов.

Выкуп будет осуществляться по цене, определенной советом директоров компании на основании отчета оценщика, которая составляет 1,8979 руб. за акцию. Согласно отчетности "Т Плюс", на конец 2022 года уставный капитал компании был разделен на 44,467 млрд обыкновенных акций. Таким образом, для целей выкупа у несогласных вся компания оценена в 84,39 млрд руб.

Заявки на выкуп принимаются с 1 июля по 14 августа 2023 года. Выплаты будут произведены не позднее 13 сентября, говорится в материалах для акционеров.

В голосовании по вопросу реорганизации приняли участие владельцы 95,99% акций. Из них 82,85% проголосовали за принятие решения. Еще 0,000291% и 0,005508% соответственно выступили против или воздержались. В связи с признанием недействительными или по иным основаниям не было подсчитано 17,14% бюллетеней.

"Т Плюс" приобрела АО "ТЕВИС" (теплосетевая компания из Тольятти) в 2022 году за 2,2 млрд рублей у ООО "РТ-Энерго". О сделке по покупке "Перминвеста" публично не сообщалось.

"Т Плюс" (до июня 2015 года – "КЭС Холдинг") – частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.