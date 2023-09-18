"Т Плюс" выкупила у несогласных с реорганизацией 0,03% своих акций

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" приобрело у акционеров, проголосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу реорганизации компании в форме присоединения к нему АО "ТЕВИС" и ООО "Перминвест" 0,03% своих акций, следует из сообщения компании.

В своем сообщении компания отмечает, что акции приобретены по требованию владельцев ценных бумаг согласно статье 75 закона "Об акционерных обществах". Соответствующее право возникает у акционеров, например, при принятии решения о реорганизации компании или о крупной сделке.

В июле стало известно, что компания выставила оферту несогласным с ее реорганизацией в форме присоединения АО "ТЕВИС" и ООО "Перминвест". Сообщалось, что выкуп будет осуществляться по цене, определенной советом директоров компании на основании отчета оценщика, которая составляет 1,8979 руб. за акцию. Заявки на выкуп принимались с 1 июля по 14 августа 2023 г., выплаты должны были быть произведены не позднее 13 сентября.

Согласно отчету компании за прошлый год, ее уставный капитал разделен на 44 млрд 467 млн 39 тыс. 514 обыкновенных акций. Таким образом, объем выкупленных у несогласных акционеров достигает почти 13 млн 340 тыс. 112 акций. Согласно определенной цене выкупа, "Т Плюс" потратила на него около 25,32 млн руб.

"Т Плюс" приобрела АО "ТЕВИС" (теплосетевая компания из Тольятти) в 2022 году за 2,2 млрд рублей у ООО "РТ-Энерго". О сделке по покупке "Перминвеста" публично не сообщалось.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") – частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.