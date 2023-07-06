Нефть слабо дешевеет утром в четверг после роста накануне

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в четверг после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени составляет $76,41 за баррель, что на $0,24 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,4 (0,5%), до $76,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 6 центов (0,08%), до $71,73 за баррель. Накануне эти контракты повысились в цене на $2 (2,9%), до $71,79 за баррель.

Позитивным фактором в ходе предыдущей сессии стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что ОПЕК+ сделает все необходимое для поддержки нефтяного рынка.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в стране останется на уровне около 9 млн б/с.

Между тем, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на 4,38 млн баррелей по итогам прошлой недели.

Официальные данные министерства энергетики страны будут обнародованы в четверг в 18.00 по Москве, на день позже обычного в связи с тем, что вторник в Штатах был нерабочим днем. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти примерно на 1 млн баррелей.