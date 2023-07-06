Oriflame за 2022 год сократила штат в России более чем на треть

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Шведский производитель косметики и парфюмерии Oriflame, реализующий продукцию методом прямых продаж, за 2022 год сократил численность персонала на 32%, говорится в годовом отчете российской "дочки" компании.

Штат ООО "Орифлейм Косметикс" был снижен с 663 до 450 человек. Также компания ликвидировала семь обособленных подразделений.

В марте 2022 года Oriflame заявила о приостановке инвестиций, маркетинговой активности и тренингов в России. Также были прекращены онлайн-продажи продукции конечным покупателям в стране.

По итогам 2022 года выручка российской структуры Oriflame снизилась на 16%, до 12,64 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 11,5% и составила 6,71 млрд рублей. Компания в прошлом году продемонстрировала чистую прибыль в 954 млн рублей против убытка в 2021 году.