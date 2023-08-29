American Airlines оштрафована на $4,1 млн за нарушения при задержке рейсов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания American Airlines Group получила штраф в размере $4,1 млн за лишение пассажиров возможности покинуть самолет при длительных задержках рейсов, сообщает MarketWatch.

В соответствии с действующими правилами, установленными Министерством транспорта США (DOT), в случае задержки внутренних рейсов на три и более часа пассажиры имеют право покинуть салон самолета и взлетно-посадочную полосу.

С 2018 по 2021 год American Airlines десятки раз нарушила это предписание, подчеркнули в ведомстве, добавив, что нынешнее взыскание стало рекордным среди всех штрафов, когда-либо наложенных за такого рода нарушение.

Задержки стали результатом чрезвычайных погодных условий и составляют лишь малую долю от 7,7 млн рейсов, состоявшихся за это время, в свою очередь заявили в авиакомпании.

"Мы уже принесли извинения клиентам и сожалеем о причиненных неудобствах", - сообщил перевозчик.

С начала 2023 года капитализация American Airlines выросла на 15,8%, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 30,9%.