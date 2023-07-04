Stellantis увеличил продажи в США на 6,4% во II квартале

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV увеличил продажи автомобилей в США во втором квартале на 6,4% в годовом выражении до 434 648. Это произошло благодаря высокому спросу на минивэны Chrysler Pacifica и кроссоверы Jeep Compass и Dodge Durango.

"Мы наблюдали повышенный спрос в этом квартале на фоне улучшения рыночных условий и необходимых изменений в нашей дилерской сети", - сказал глава отдела продаж Stellantis в США Джефф Коммор.

Продажи Durango подскочили более чем в три раза, Pacifica – на 40%, Jeep Compass – на 28%.

По оценке Cox Automotive, продажи машин в США в текущем году вырастут почти на 8% и достигнут 15 млн.

Акции Stellantis в США выросли в цене на 1,5% в понедельник. В начале вторничной сессии в Риме котировки автопроизводителя повышаются на 0,6%.