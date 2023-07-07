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Рынок акций США упал на данных по рынку труда, усиливших ожидания подъема ставки ФРС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в четверг на сильных данных по рынку труда США, спровоцировавших опасения инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) займет более агрессивную позицию в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497 тыс. после подъема на 267 тыс. в мае. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали гораздо более слабого повышения - на 220 тыс.

Опубликованные данные показывают, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к дальнейшему подъему ставки, отмечает Market Watch.

Согласно протоколу июньского заседания ФРС, обнародованному накануне, практически все руководители американского ЦБ сочли уместным или приемлемым сохранение базовой процентной ставки неизменной - в диапазоне 5-5,25% на прошедшем заседании. В то же время некоторые из руководителей ФРС дали понять, что предпочли бы повысить ставку на 25 базисных пунктов (б.п.).

Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан заявила на мероприятии Исследовательской ассоциации центральных банков (Central Bank Research Association, CEBRA) в четверг, что считала "полностью целесообразным" повышение ставки в июне.

"Отчет ADP показал гораздо более мощный рост числа рабочих мест, чем ожидалось, и эффект этих данных усилили заявления Лори Логан, - отмечает главный инвестиционный стратег Janney Марк Лучини, слова которого приводит Market Watch. - Это привело к подъему доходностей US Treasuries и снижению фондового рынка".

Теперь внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 225 тыс. и снижение безработицы до 3,6% с 3,7% в мае.

В числе лидеров снижения среди компонентов индекса Dow Jones в четверг оказались акции American Express Co. (-2,3%), Chevron Corp. (-2,2%), Nike Inc. (-1,9%), Intel Corp. (-1,7%).

Бумаги Exxon Mobil Corp. упали в цене на 3,7% по итогам торгов. Крупнейшая нефтегазовая компания США предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на её прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во втором квартале. Негативный эффект, по оценкам компании, составит $1,8-2,2 млрд.

Цена акций Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), запустившей свой аналог Twitter - приложение Threads, опустилась на 0,8%.

Стоимость бумаг Spirit Airlines увеличилась на 1,1%. JetBlue Airways Corp. объявила накануне, что намерена выйти из совместного предприятия с American Airlines Group, чтобы сосредоточиться на слиянии со Spirit.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг упал на 366,38 пункта (1,07%) и составил 33922,26 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 35,23 пункта (0,79%) - до 4411,59 пункта.

Nasdaq Composite потерял 112,61 пункта (0,82%) и составил 13679,04 пункта.

ФРС Федрезерв
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