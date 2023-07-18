Bank of America увеличил квартальную чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, увеличил чистую прибыль на 20% и повысил выручку на 11%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Выручка банка в апреле-июне выросла до $25,2 млрд по сравнению с $22,7 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $24,98 млрд.

Чистая прибыль в прошедшем квартале увеличилась до $0,88 на акцию с $0,73 при консенсус-прогнозе аналитиков в $0,84.

В абсолютном выражении чистая прибыль составила $7,4 млрд против $6,2 млрд годом ранее.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале повысился на 14% и достиг $14,16 млрд (прогноз рынка - $14,24 млрд).

Тем временем отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам подскочили в 2,2 раза, до $1,1 млрд.

Выручка подразделения BofA, отвечающего за операции на рынках капитала, увеличилась на 8%, до $4,5 млрд, главным образом в связи с ростом активности на мировых рынках. В том числе доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) вырос на 7% - до $2,7 млрд, от операций с акциями - уменьшился на 2%, до $1,6 млрд.

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц повысилась на 15%, достигнув $10,5 млрд. Объем депозитов подскочил на 7%, или на $72 млрд, оставаясь выше отметки в $1 трлн.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA доход в размере $5,2 млрд, что на 4% ниже, чем годом ранее. В сфере глобального банкинга выручка увеличилась на 29%, до $6,5 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 30 июня составил 11,6% против 11,4% тремя месяцами ранее.

В апреле-июне банк вернул акционерам $2,3 млрд за счет выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

С начала 2023 года капитализация BofA снизилась на 11,2%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 17,8%.