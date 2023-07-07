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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Сбербанке объяснили необходимость реновации жилья для регионов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Некачественное жилье на рынке недвижимости в регионах нужно вывести, чтобы не было большого разрыва цен между "первичкой" и "вторичкой", заявил на Финансовом конгрессе ЦБ старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

"В регионах этот разрыв (цен между первичным и вторичным жильем - ИФ) растет. (...) В регионах происходит отток населения. (...) Вот этот разрыв - (...) это проблема не "пузыря", (...) это проблема градостроительной политики. Эту проблему, естественно, нужно решать методом вывода с рынка жилья некачественного жилья, которое люди хотят продать. Иначе говоря, регионам нужна реновация", - сказал Матовников.

По его словам, дефицита квартир в регионах нет, но есть дефицит качественных квартир. Из-за этого люди стремятся продать "вторичку" и купить "первичку" с небольшой доплатой. По этой причине жилье на вторичном рынке становится менее ликвидным, а его цены стагнируют, хотя цены "первички" растут.

В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. Законом предлагается единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Реновация будет проводиться в регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме, подлежащем сносу.

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