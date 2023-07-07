Производство грузовых вагонов в России выросло в I полугодии на 15%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские предприятия, по предварительным данным, увеличили в январе-июне 2023 года производство грузовых вагонов на 15% в годовом измерении, до 28 282 штук. Данные представлены НП "Объединение производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ).

В том числе было выпущено 8359 полувагонов (снижение в 1,1 раза к январю-июню 2022 года), 5389 платформ (снижение в 1,3 раза), 8,51 тысячи хопперов (рост в 2,6 раза), 3892 цистерны (рост в 2,1 раза), 1986 крытых вагонов (рост в 7,7 раза) и 146 вагонов-самосвалов (снижение в 1,7 раза).

Объемы ремонта грузовых вагонов (деповского и капитального) сократились за это время на 14%, до 206 921 единицы.

Рынок цельнокатаных колес для грузовых вагонов в России, по данным ОПЖТ, снизился за шесть месяцев 2023 года на 14,3% и составил 766 956 единиц, в том числе колес отечественного производства - 681 326 (-10%). Производство боковых рам выросло на 1,1%, до 140 695, надрессорных балок - на 2,4% и составило 69,31 тысячи

Рынок конических двухрядных подшипников вырос в январе-июне этого года в 2,3 раза, составив 208 383, в том числе подшипников отечественного производства - 151 839. (рост в 1,7 раза).

За полгода российскими предприятиями было изготовлено: 365 пассажирских ж/д вагонов (рост в 2 раза), 158 единиц моторвагонного подвижного состава (падение в 1,5 раза), а также 170 путевых машин (падение в 1,9 раза). Вагоны рельсовых автобусов за этот период не выпускались.

Объем производства магистральных тепловозов вырос за минувшие шесть месяцев в 1,4 раза, составив 125 секций, а маневровых тепловозов - на 17%, до 138 секций, производство электровозов сократилось за этот же период на 2,5%, до 371 секции.

По данным ОПЖТ, производство ж/д рельсов в стране составило в январе-июне 2023 года 487,4 тысячи тонн (-4,6%), также было выпущено 16,9 тыс. единиц стрелочной продукции (+13%) и 20,5 млн прокладок рельсовых скреплений (+14%).