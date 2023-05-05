В России производство грузовых вагонов в январе-апреле сократилось на 14,5%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В январе-апреле 2023 года российские предприятия, по предварительным данным, сократили производство грузовых вагонов на 14,5% в годовом измерении, до 16 686 штук. Данные представило НП "Объединение производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ).

В том числе, было выпущено: 4317 полувагонов (снижение в 2,1 раза к январю-апрелю 2022 года), 3608 платформ (снижение в 1,7 раза), 5046 хопперов (рост в 2,1 раза), 2465 цистерн (рост в 1,8 раза), 1144 крытых вагона (рост в 6,7 раза) и 106 вагонов-самосвалов (-27%).

Объемы ремонта грузовых вагонов (деповского и капитального) сократились за это время на 15,4%, до 139 613 единиц.

Рынок цельнокатаных колес для грузовых вагонов в стране, по данным ОПЖТ, снизился за четыре месяца на 12,3% и составил 510 889 единиц, в том числе колес отечественного производства - 452 973 (-8%) штуки. Производство боковых рам уменьшилось на 18,6%, до 86 048, надрессорных балок на 17,6%, до 43 003.

Рынок конических двухрядных подшипников вырос в январе-апреле этого года в 1,8 раза, составив 141 466, в том числе подшипников отечественного производства - 84 922 штук (+7,5%).

В январе-апреле 2023 года российские предприятия выпустили 199 пассажирских ж/д вагонов (рост в 1,7 раза), 118 единиц моторвагонного подвижного состава (падение в 1,5 раза), а также 45 путевых машин (падение в 3,8 раза) и ни одного вагона рельсового автобуса.

Объем производства тепловозов вырос за минувшие четыре месяца на 24,4%, составив 194 секции, выпуск электровозов снизился за этот период на 5,7%, до 230 секций.

По данным ОПЖТ, производство ж/д рельсов в стране составило в январе-апреле 305,7 тысячи тонн (-12,1%), также было выпущено 10,7 тысячи единиц стрелочной продукции (+9,9%), 24,6 тысячи тонн металлических элементов рельсовых скреплений (-4,4%) и 12,5 млн прокладок рельсовых скреплений (-4,4%).